“Köyde okuma etkinliğinin” dokuzuncusu Büyükdüvenci'de

Büyükdüvenci İlkokulu / Ortaokulu Müdürü Yusuf Yasin Baygül'ün daveti üzerinde düzenlenen etkinlikte, “Büyükdüvenci'den de Ali Kuşçu çıkabilir”, “Ben de yaparım” ve “Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri” başlıkları altında buluşmalar gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim gören her kademede öğrencilerle bir araya gelindi. Ayrıca öğretmenlerle yapılan seminerde de birlikte proje fikri geliştirme çalışması yapıldı. TÜBİTAK-4006 programları hakkında bilgiler verilerek okulda yapılacak bu tür çalışmaların önemine değinildi.



Yozgat Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Öğr. Gör. Ferhat Oflezer ile Hitit Üniversitesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu etkinlik süresince farklı öğrenci grupları ile bir araya gelerek, çocuklarla sohbet ettiler, sorular sordular ve sorularına cevap verdiler, onlara örneklik teşkil ettiler.

Akademisyenler, temel fen ve matematik bilimlerinden, uygulamalı mühendislik ve teknoloji bilimlerinden örnekler vererek ilgi çekici konulara dair özet bilgiler paylaştılar. Bu etkileşimli söyleşilerin öğrencileri düşünmeye ve meraklandırmaya dönük etkili buluşmalar olduğu ve okulda sinerji oluştuğu gözlendi.

Akademisyenler okulda eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde; TÜBİTAK yayınlarından Meraklı Minik, Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergileri, TRT Genel Müdürlüğü yayınlarından TRT Çocuk Dergisi, Hitit Üniversitesi ve Ulusal Ajans'ın tanıtım materyalleri ile Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri, Hitit Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Abdurrahman Asan, Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak, Doç. Dr. Erol Alver, Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Karacif, Çorum'da görev yapan Öğretmenlerden Ferhat Becer, Pazarören Mezunlarından, ODTÜ mezunlarından ve farklı meslek gruplarından gönüllülerin katkılarıyla temin edilen eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeleri de teslim ettiler.

Etkinliklerde yer alan ve kaktı veren Hitit Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, etkinlikte birlikte olmaktan kendilerini mutlu

hissettiklerini söylediler ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata'nın köylere yönelik başlatmış olduğu çalışmaların oldukça isabetli ve faydalı olduğunu söylediler.

Büyükdüvenci İlkokulu / Ortaokulu Müdürü Yusuf Yasin Baygül ile kendisi de eğitimci olan ve daha önce görev yaptığı okula ilgisini sürdüren Büyükdüvenci Kasabası Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, verdikleri destek ve katkıdan dolayı akademisyenlere teşekkür ederek plaket takdim ettiler. Kendileri için çok anlamlı ve okuldaki eğitime değer katan bir faaliyet olduğunu ifade ederek, akademisyenleri yine görmek istediklerini belirterek tekrar gelmeleri yönünde davetlerini yinelediler. (Haber Merkezi)