“Köy yollarındaki yamalar yılın sonuna bırakılmasın”

İl Genel Meclisi’nde Şubat ayı olağan toplantılarına dün başlandı. İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan İl Genel Meclisi Salonu’nda saat 11.00’de Osman Günay yönetiminde toplanan İl Genel Meclisi üyeleri Şubat mesaisine başladı.

Yoklamanın ardından bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda üyeler tarafından verilen önergelere geçildi. Ahmet Tuna, Yıldız Bek ve Yavuz Aykaç’ın ata sporu atçılığın ilimizdeki durumu ile ilgili verdiği önerge Gençlik ve Spor Komisyonu’na havale edilirken, Çorum’daki sit alanlarının durumu, kaçak kazılar ve buralardan çıkan eserlerle ilgili Abdullah Tiryaki’nin önergesi de Turizm Komisyonu’na incelenmek üzere havale edildi.

Toplantıda daha sonra Fehmi Yağlı tarafından köy yollarındaki yama çalışmalarıyla ilgili önerge verildi. İl Özel İdaresi’nin yıl içinde programa aldığı yama çalışmalarının asfalt işlerinin ardından yapıldığını belirten Fehmi Yağlı bu konuda vatandaşın kendilerine çıkıştığını ve Kasım ayına kalan yama çalışmalarının yılın daha önceki dönemlerinde yapılıp yapılamayacağına yönelik bir araştırma yapılmasını istedi. Konu incelenmek üzere AR-GE Komisyonu’na havale edildi.

Toplantıda daha sonra diğer gündem maddeleri ele alındı.

(Haber Merkezi)