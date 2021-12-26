Flaş HaberÇORUM FK’DA İSTİFA DEPREMİ!
“Köy yollarında çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor”
Güncel 26.12.2021, 18:40
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Çorum İl Özel İdaresi, kentte etkili olan kar yağışından dolayı köy yollarının sürekli ulaşıma açık tutulması için gerekli çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.
Karla mücadele çalışmalarının başlatıldığının belirtildiği açıklamada, “ Sürücülerin yolculuk esnasında özellikle taşımalı eğitim yapan servis araçlarında güvenli sürüş için kış şartlarının gerektirdiği teçhizatı (kar lastiği, çekme halatı, patinaj zincir vb.) mutlak suretle bulundurmaları ve gerektiğinde kullanmaktan imtina etmemeleri, vatandaşlarımızın kar mücadele çalışmalarına ilişkin taleplerini Çorum İl Özel İdaresi’nin 222 1 222 numaralı kar mücadele hattına iletilmeleri hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (Haber Merkezi)
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