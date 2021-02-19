Köy yollarına 29.3 milyon lira harcandı

Özel İdare’nin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde hizmet ağında bulunan köy yollarında yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Köy yollarında güvenli ve kesintisiz ulaşımın sağlanması için sanat yapıları yapım (köprü, menfez, istinat duvarı vb.) çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresi yatırım programından 6 adet ve KÖYDES yatırım programından 38 adet olmak üzere toplam 44 adet sanat yapısı 3.585.502,69 TL harcama ile köy içi yollarda ulaşım konforunun artırılması için beton parke taşı yapım çalışmaları kapsamında, İl Özel İdaresi ve KÖYDES yatırım programlarından 94 köyde 111.977 m2 beton parke taşı yapımı 3.328.053,84 TL harcama ile tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Bu çalışmalar sonucunda, idaremiz yol hizmet ağında bulunan 4.948,90 Km yolda 49,9 Km Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK), 3.066,9 Km Sathi Kaplama olmak üzere toplam 3.116,8 km asfalt yol kaplamasına ve 756 köyde bağlıları ile birlikte toplam 6.013.096,00 m2 parke taşı kaplamasına ulaşmıştır.

İl Özel İdaresi ve KÖYDES yatırım programlarından 1.4 milyon lira ödenek ile 1.600 km yolda asfalt bakım (yama) çalışması, İl Özel İdaresi makine parkı ile 150 km köy yolu ve 50 km köy içi olmak üzere toplam 200 km yolda stabilize yol bakım çalışması yapılmıştır.

İl Özel İdaresi yatırım programından 1.589.652 lira harcama ile 5.276 m HDPE boru ve KÖYDES yatırım programından 500.666,60 lira harcama ile 3.240 adet trafik işaret levhası alınmış ve köy yollarına konulmaya devam etmektedir.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde İl Özel İdaresi, Köydes, İlbank ve Afad kaynaklarından köy yollarında güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanabilmesi için alt yapı çalışmalarına toplam 29.383.940,29 TL harcama gerçekleştirilmiştir.” (Haber Merkezi)