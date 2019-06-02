Köy şenlikleri Ramazan Bayramı’na renk katacak

ALACAHÖYÜK 7.ARİNNA ŞENLİĞİ

Alacahöyük 7. Arinna Şenliği Ramazan Bayramı’nın ikinci günü yapılacak.

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 5 Haziran 2019 Çarşamba günü yapılacak olan şenlikte sanatçılar Pelin Ustun, Nergiz Ay, Aşık Şantuni ve Ozan Denkli sahne alacak. Alacahöyük Köyü Kömün Pınar mevki Çamlıkta düzenlenecek olan şenliğe tüm Çorum halkı davet edildi.

HACIHAMZA’DA BİRİNCİ ŞENLİK

Hacıhamza Köyü Derneği tarafından da 5 Haziran 2019 günü ilk bayram şenliği düzenleyecek. Geçen yıl kurulan Hacıhamza Köyü Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nın organize ettiği ilk şenlik Ramazan Bayramı’nın 2. Gününde "1.Bayram Şenliği" adı altında yapacak. Saat 12:00’de yemek ikramı ile başlayacak şenlik, çocuk yarışları ile devam edecek.Sunuculuğunu Şaban Canıtez’in yapacağı şenlikte akşam saat 18:00’de Ankaralı Yasemin, Ziya Yerlitaş ve Sevgi Petek sahne alacak.

KARGI’DA GÜNEY KÖYÜ’NÜN ŞENLİĞİ

Kargı Güney Köyü Eğitim, Kültür, Spor, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şenlik düzenleyecek. Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü olan 6 Haziran 2019 Perşembe günü köy şenlik alınanda gerçekleştirilecek olan şenlik saat 10.00’da başlayacak. Sanatçı Karahan Özer ve davul zurna ekibi şenliğe renk katacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan şenlikte açılış konuşmaları, davul zurna ekibinin gösterileri, yemek ikramı, sanatçı programı, ağalık seçimi ve hediye çekilişleri yer alacak. Güney Köyü Eğitim, Kültür, Spor, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şenliğe tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.

YEŞİLKÖY’DEN İKİ GÜN ŞENLİK

Kargı Yeşilköy Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından da şenlik düzenlenecek. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 5 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Yeşilköy harmanda başlayacak şenlik 06 Haziran 2019 Perşembe günü ise saat 17.00’de Yeşilköy köy meydanında devam edecek. Geleneksel şenliğe tüm Çorum halkı davet edildi. İki gün sürecek olan şenlikte ilk gün horoz yarışı, simsim, kelle güreşi, ikinci gün ise eğlence programı, yarışmalar ve çekilişler yapılacak. Sunuculuğunu Hüseyin Aksu’nun gerçekleştireceği şenlikte sanatçılar Zennure Çaylı Koç, Mustafa Doğan ve Emirhan Yazıcı ile Taşköprü Boyabat davul zurna ekibi yer alacak.

(Volkan SINAYUÇ)