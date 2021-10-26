Köy muhtarlarına eğitim semineri

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda 28’erli 3 grup halinde yapılan eğitime toplam 84 köy muhtarı katıldı.

İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık tarafından “Muhtarlık Müessesi ve Organları”, “Muhtarların Görev Yetki ve Sorumlulukları”, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman tarafından içme sularının kullanımı ve yaşanılan sorunlar, Açık Kapı Şube Müdür V. Dursun Deniz tarafından açık kapı hizmetleri ile ilgili bilgiler, İdare ve Denetim Müdürlüğü Şefi Hayati Çam tarafından Muhtar Bilgi Sisteminin tanıtılması, İl ve İlçe Yönetimi, İkametten Ayrılma ve Kısıtlanma/Yasaklanması, İl Göç Müdürlüğü Uzmanı Erkut Gökgül tarafından Göç Çalıştayı ve İstişare konularında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşin Helvacı Altunsoy tarafından Kadına Şiddet konularında köy muhtarlarına eğitim verildi. (Haber Merkezi)

