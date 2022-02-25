Köy muhtarı trafik kazasında hayatını kaybetti
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Çayyaka köyü muhtarı Bilal Ayhatal, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Güncel 25.02.2022, 15:27
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Edinilen bilgilere göre, muhtar Bilal Ayhatal Ankara’dan köyüne döndüğü sırada, Kırıkkale ilçesine bağlı Kalecik ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Ayhatal, ambulansla Kalecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayhatal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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