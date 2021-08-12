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Köy muhtarı Çetin kansere yenik düştü

Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Karaosmanlı Köyü’nün Muhtarı Şakir Çetin hayatını kaybetti.

Güncel 12.08.2021, 23:36
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Köy muhtarı Çetin kansere yenik düştü

Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Karaosmanlı Köyü’nün Muhtarı Şakir Çetin hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre uzun süredir kanser tedavisi gören 63 yaşındaki Şakir Çetin, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.
Muhtarın vefatı Çorum ve köyünde derin üzüntü yaratırken, cenazesi dün İstanbul'da düzenlenecek törenle toprağa verildi. 
ÇORUM HABER merhuelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Murat SARIKOCALAR)
 

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