Köy meydanında yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, üç gün önce merkeze bağlı Seydim köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köye otomobille gelen 3 kişi, evlerin bulunduğu bölgede yüksek sesle müzik açıp gürültü yaptı. Durumdan rahatsız olan köylüler, grubu uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüphelilerden biri tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda kasığı ve bacağına mermi isabet eden Muhammet K, ağır yalanırken, tedaviye alındı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Silahla yaralama olayının üzerinden üç gün geçti ve köy meydanında yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eli silahlı bir kişi ile köylüler arasında arbede yaşandığı ve köylülerin silahlı kişiyi yakalamaya çalıştıkları ve bir anda ortalığın karıştığı vurulan kişinin ise kenara doğru koştuğu görülüyor.

‘KÖYÜMÜZDE BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI’

Köy muhtarı Cevdet Yapıcı üzüntüsünü dile getirerek “Şimdiye kadar köyümüzde böyle bir olay yaşanmadı, üç alkollü şahıs geliyor buradaki insanlarla tartışıyor. Ben köyün dışındaydım silah seslerini duydum. Geldiğimde jandarma yerlerdeki mermileri inceliyordu, sekiz dokuz adet vardı. Bir yaralımız var şuan yoğun bakımdan çıkmadı, Vurulan kişi kavgayı ayırmaya giriyor.” dedi.



