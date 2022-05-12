“Köy içi yollar fiziki olarak yetersiz”

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda köy içi yolların durumuyla ilgili hazırlanan komisyon raporu görüşüldü.

Komisyon Başkanı Ahmet Tuna, hazırlanan raporla ilgili şu bilgileri verdi:

“Köylerde yapılacak olan köy içi yol genişletme çalışmalarına başlanabilmesi için söz konusu yolun geçtiği taşınmazlar üzerinde kamulaştırmaya ilişkin 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre kamu yararı kararı alınması, rızaya binaen bedelsiz yola terk yapılması veya satın alma yapılması, uyuşmazlık durumunda mahkeme sürecinin tamamlanması ve tapu tescili yapılması işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Köy içerisinde kalan taşınmazlar veraset ve intikal nedeniyle bölündüğünden genellikle küçük metrajlı olması, köy içerisindeki yapılaşmada yol çekme mesafesine uyulmadığından yapıların yola yakın olması nedeniyle mülk sahipleri tarafından köy içi yola terk çalışmalarında rıza gösterilmemektedir. Kamulaştırma çalışmaları köy muhtarlığı tarafından veya İl Özel İdaresi tarafından yapılabilmektedir.

Sonuç olarak, köy yerleşimlerinin eski olması, zirai tarım aletlerinin ve diğer iş makinelerinin büyük olması nedeniyle ilimiz genelinde bulunan 760 köy ve 393 bağlısının planlı yerleşim alanları dışında kalan köy içi yolları fiziki olarak yetersiz kalmaktadır.

Köy içerisinde yapılacak olan kamulaştırma çalışmaları, köy içerisinde kalan arazilerin küçük olması ve yapılaşmanın yola yakın olması gibi nedenlerle mülk sahipleri tarafından yol genişletme çalışmaları rıza gösterilmemesi nedeniyle idareye uzun süreli hukuki yük getirecektir.

Ayrıca köy muhtarlıklarının kamulaştırmaya ilişkin bütçe imkanı bulunmadığından idaremiz hizmet alanında bulunan köylerin ve bağlılarının köy içi yollarında yapılacak olan kamulaştırma çalışmaları için yüksek miktarda bütçe ihtiyacı ortaya çıkacaktır.”

(Taner ŞİMŞEK)

