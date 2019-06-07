Köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkavak köyü, Kuşlar Mahallesi'nde bir evde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Kendi çabaları ile yangını kontrol altına alamayan köylüler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, yanan evlerin boş olduğu diğer evlere alevlerin sıçramaması için yoğun bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)