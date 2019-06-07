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Köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde 1 evde çıkan yangın, çevresindeki 5 eve sıçradı. İtaifiye ekipleri, evlerin boş olduğu yangında alevlere müdahalesi sürüyor.  

Köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde 1 evde çıkan yangın, çevresindeki 5 eve sıçradı. İtaifiye ekipleri, evlerin boş olduğu yangında alevlere müdahalesi sürüyor.  

07 Haziran 2019 Cuma 12:32
Köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkavak köyü, Kuşlar Mahallesi'nde bir evde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Kendi çabaları ile yangını kontrol altına alamayan köylüler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına  almaya çalışırken,  yanan evlerin boş olduğu diğer evlere  alevlerin sıçramaması için yoğun bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)

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