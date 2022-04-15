“Köy Enstitüleri” söyleşisi

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi tarafından düzenlenen “Köy Enstitüleri ve Dünden Bugüne Eğitimimiz” konulu konferans yarın yapılacak.

ADD Çorum Şubesi’nde yarın saat 15.00’de düzenlenecek olan konferansa konuşmacı olarak ADD Eğitim Kurulu Üyesi, Akademisyen ÇORUM HABER Yazarı Suay Karaman konuşmacı olarak katılacak.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, konferansa tüm Çorumluları ve dernek üyelerini davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

