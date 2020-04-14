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Kovid-19'un etkisiyle yerli ve milli tohum kullanımı artacak

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Akcan, Kovid-19 salgını nedeniyle tohum ithalatında ortaya çıkan sorunların yerli tohum üreticileri için bir şans olduğunu belirterek, "Üreticilerimiz yerli ve milli tohumlarımızı daha çok kullanacak." dedi.

Kovid-19'un etkisiyle yerli ve milli tohum kullanımı artacak

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Akcan, Kovid-19 salgını nedeniyle tohum ithalatında ortaya çıkan sorunların yerli tohum üreticileri için bir şans olduğunu belirterek, "Üreticilerimiz yerli ve milli tohumlarımızı daha çok kullanacak." dedi.

14 Nisan 2020 Salı 12:16
Kovid-19'un etkisiyle yerli ve milli tohum kullanımı artacak

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" başlatıldığını hatırlattı. 

Söz konusu program kapsamında tohumda yüzde 75 hibe desteği verildiğine işaret eden Akcan, desteğin gıda arzının devamlılığı için önemli olduğunu söyledi.

Akcan, Türkiye'de sertifikalı tohum kullanımında yanlış yönlendirmeler yapıldığına dikkati çekti. İthal tohumların daha verimli ve kaliteli olduğu şeklinde bir düşüncenin hakim olduğunu ifade eden Akcan, fiyat avantajından dolayı da çiftçilerin ithal tohum tercih edebildiğini dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle tohum ithalatı yapılamayacağını vurgulayan Akcan, şöyle konuştu:

"2020'de paranız olsa bile tohum alamayacaksınız. Ülkeler tohum satışına kısıtlama getiriyor. Salgın nedeniyle meydana çıkan sorunlar yerli tohum üreticilerimiz için bir şanstır. Bu süreçte verilen tohum desteğiyle beraber, üreticilerimiz yerli ve milli tohumlarımızı daha çok kullanacak. Çiftçiler, bizim ürettiğimiz tohumların da en az ithal tohumlar kadar verimli ve kaliteli olduğunu görünce ithal tohumdan uzaklaşacak. Çiftçi yerli tohumu ürünlerini kendi gözüyle görüp anlarsa bir daha ithal tohum kullanmaz."

Yerli tohum firmaları çiftçilerle daha çok iletişim kurmalı

Akcan, özellikle mısır, ayçiçeği ve pamuk tohumlarının ithal edildiğini belirterek, bu tür ürünlerde yerli ve milli tohumların kullanılmasının ülke tarımına ve ekonomisine katkılarının çok yüksek olacağını bildirdi.

Tohum ithal eden firmaların güçlü reklam ve pazarlama ağlarına sahip olduğuna dikkati çeken Akcan, özellikle bu süreçte yerli tohum üreticilerine çiftçilerle daha çok iletişim kurmaları tavsiyesinde bulundu.

Akcan, tüm dünyanın ve ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, bu dönemde herkesin elini taşın koyması ve yerli üretimin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 14.04.2020 15:48
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