Son Dakika

Kovid-19 vaka yoğunluğu 57 ilde arttı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25-31 Aralık 2021'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 57 ilde arttı, 22 ilde azaldı, 2 ilde ise değişmedi.

Güncel 11.01.2022, 11:24
3
Kovid-19 vaka yoğunluğu 57 ilde arttı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Eskişehir ve İstanbul, 25-31 Aralık'ta 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla arttığı iller oldu. Vaka sayısı bir haftada Eskişehir'de 398,5, İstanbul'da 360,18 arttı.

Böylece önceki hafta en fazla vakanın görüldüğü iller arasında üçüncü olan Eskişehir birinci, yedinci olan İstanbul ise ikinci sıraya çıktı.

Vaka sayısı 254,76 artan İzmir, ülke genelinde en çok artışın yaşandığı üçüncü il oldu. İzmir bu yükselişle en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 46'ncı sıradan 10'uncu sıraya yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 5 ilde 100-200 aralığında arttı. Bu iller artış miktarlarına göre, Aydın (148,25), Çanakkale (132,03), Muğla (129,4), Kırklareli (121,36) ve Gümüşhane (117,86) şeklinde sıralandı.

Vaka sayısı 50-100 aralığında artan iller

Ülke genelinde her 100 bin kişideki vaka sayısı 10 ilde 50-100 aralığında arttı. Bu illerin artış miktarlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanması şöyle oldu:

"Edirne (99,33), Kocaeli (93,48), Balıkesir (71,51), Bilecik (69,5), Trabzon (62,2), Yalova (57,96), Ankara (54,47), Tekirdağ (54,12), Bingöl (53,24), Düzce (52,82)."

Vaka sayısı 50'nin altında artan iller

Türkiye genelinde 39 ilde her 100 bin kişideki vaka sayısı 50'nin altında artış gösterdi. Bu iller şöyle sıralandı:

"Bursa (45,2), Bolu (43,2), Manisa (41,98), Denizli (41,22), Sakarya (35,39), Sinop (35,11), Kütahya (30,35), Giresun (27,63), Afyon (26,73), Zonguldak (26,05), Bartın (25,64), Aksaray (22,93), Antalya (22,37), Samsun (21,38), Isparta (20,44), Nevşehir (19,01), Yozgat (18,37), Ordu (15,36), Burdur (14,98), Erzurum (14,24), Uşak (13,26), Siirt (12,69), Kastamonu (10,36), Konya (8,89), Kırşehir (8,23), Kars (7,37), Bitlis (6,56), Kayseri (6,05), Malatya (5,7), Tunceli (4,8), Niğde (4,69), Bayburt (3,66), Mardin (2,22), Diyarbakır (1,69), Kırıkkale (1,44), Kilis (1,41), Muş (0,73), Batman (0,65), Van (0,09)."

Vaka sayısı azalan iller

Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 22 ilde azaldı. En fazla düşüşün görüldüğü iller sırasıyla Osmaniye, Hatay, Amasya, Artvin ve Karabük oldu.

Vaka sayısı azalan iller, düşüş miktarlarına göre şöyle sıralandı:

"Osmaniye (74,92), Hatay (34,6), Amasya (27,42), Artvin (24,78), Karabük (24,22), Mersin (18,84), Adana (18,81), Tokat (15,38), Karaman (14,9), Çorum (12,64), Sivas (9,6), Iğdır (9,44), Ardahan (8,32), Kahramanmaraş (5,82), Adıyaman (3,95), Erzincan (3,84), Çankırı (3,64), Ağrı (3,17), Gaziantep (2,09), Şanlıurfa (1,28), Rize (1,17), Hakkari (0,36)."

Elazığ ve Şırnak'ta her 100 bin kişideki vaka sayısı ise değişmedi.

"Vakaların daha da artma riski var"

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, hızla artan Kovid-19 vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Omicron'un şu ana kadarki en bulaşıcı varyant olması nedeniyle çok hızlı yayıldığını söyledi.

Avrupa ve Amerika'daki ülkelerde de günlük vaka sayılarının hızla yükseldiğine dikkati çeken Oğuztürk, "Ülkemizde vaka sayıları geçen haftaya göre ciddi anlamda arttı. Bu vakaların daha da artma riski var." dedi.

Oğuztürk, aşıların hatırlatma dozlarının yaptırılmamasının hastalanma oranını artırdığını vurgulayarak, "Ayrıca geçen kışa göre maske, mesafe ve bireysel tedbirlerin uygulanması konusunda bu kış maalesef çok istikrarlı bir süreç yaşamadık. Vatandaşlar, kısıtlamaların olmaması ve sosyal hareketliliğin artması nedeniyle rehavete düşmüş olabilir. Bu yanlış bir algı." uyarısında bulundu.

"Omicron'un bulaşıcılığı Delta varyantına göre 40 kat fazla"

Farklı ülkelerde Omicron varyantı sebebiyle kısıtlamaların tekrar uygulamaya konulduğuna işaret eden Oğuztürk, "Umarım ülkemizde böyle bir süreç yaşanmaz ama Omicron, bulaşıcılığı Delta varyantına göre 40 kat fazla olan, ciddiye alınması gereken bir varyant." diye konuştu.

Oğuztürk, vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaya ve hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla sağlık sistemimiz vakaları çok rahat karşılayabilecek kontrollü bir yoğunluk yaşamakta ama vakaların sonsuza kadar tolere edilebileceği bir süreç söz konusu değil. Bu anlamda sağlık sistemimize de destek olunması içi bireysel tedbirlerin ve hatırlatma dozu aşılarının ciddi şekilde sürdürülmesi gerekiyor."

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@