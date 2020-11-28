Kovid-19 tedbirleri denetlendi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çorum-İskilip kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında denetim yaptı. Dijital barkod okuyucu kullanarak sürücü ve yolcuların kimlik kartlarına temas etmeden sorgulama yapan jandarma ekipleri, araçları da asayiş yönünden inceledi.