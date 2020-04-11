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Kovid-19 salgını siber saldırıları tetikliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu korku ve duyarlılık, siber saldırganlar tarafından kötü amaçlı kullanılıyor.

Kovid-19 salgını siber saldırıları tetikliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu korku ve duyarlılık, siber saldırganlar tarafından kötü amaçlı kullanılıyor.

11 Nisan 2020 Cumartesi 11:32
Kovid-19 salgını siber saldırıları tetikliyor

AA muhabirinin STM ThinkTech'in ocak-mart dönemini kapsayan Siber Tehdit Durum Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, pandemi ilan edilen Kovid-19, toplumda oluşan duyarlılığı sömürme niyetinde olanlara siber saldırılar için kapı aralıyor.

Vaka sayısına ve hastalık seyrine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü ile çok sayıda kurumun yayınladığı Kovid-19 haritalarının dışında, zararlı yazılımlar yüklü "gerçek zamanlı koronavirüs haritaları" adı altında kullanıcıları aldatan sahte uygulamalar da bulunuyor.

Söz konusu uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen siber saldırılarla pek çok kullanıcının verilerine ulaşılıyor. Kullanıcıları gözetleyen sahte uygulamalarla fotoğraflara, videolara, kamera ve mikrofonlara erişilerek kişisel veriler ele geçiriliyor.

Raporda, vatandaşları hedef alan ve kendini "CİMER Duyuru Grubu" olarak adlandıran saldırganlar ve faaliyetlerine ilişkin de uyarılarda bulunuluyor.

Dijital bankacılık hedefte

Raporda, dolandırıcılık, oltalama ve kredi kartı bilgilerini çalmak için gerçekleştirilen ataklarla sosyal medya üzerinde organize olan siber saldırganların, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, satışa sunmayı planladıklarına vurgu yapılıyor.

Dijital bankacılığın gelişmesi ve mobil banka uygulamalarının kolaylıkları çok sayıda kullanıcı tarafından bunların tercih edilmesini sağlarken, bu büyük pazar siber saldırganların da hedefi oluyor.

Kullanıcıların cihazlarında güvenilir kimliğe sahip olmayan uygulama bulundurmaması ve bankacılık uygulamalarının sürekli güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor.

Sürüş asistanları tehdit altında

Güvenlik için sürücüye araç kullanırken destek olan elektronik sistemler üzerinde de insan hayatını doğrudan etkileyen hayalet görünümlü siber saldırılar giderek artıyor.

İnsansız yarı veya tam otonom araçların elektronik sistemleriyle yol kenarı birimler arasındaki iletişimin devreye alınmaması zafiyetlere sebep oluyor.

Güvenli sürüşü olumsuz etkileyen sahte şerit saldırıları, projeksiyon taşıyan drone kullanılarak aracın görebileceği bir alana yansıtılan yanlış hız sınırı ya da internet bağlantılı dijital reklam panosunun ele geçirilip yine hız sınırının yanlış yönlendirilmesiyle gerçekleştirilebilen siber saldırılar en dikkati çeken tehditler arasında yer alıyor.

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