“Kovid-19, karayollarındaki çalışmaları da aksattı”

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya, korona virüs nedeniyle bazı projelerin yapımına ara verdiklerini açıkladı.

Kobya, “Kasım ayında T2 tünelinde en azından birini birleştirmeyi planlıyorduk ama muhtemelen Aralık ayı ortalarına doğru ikisini de birleştireceğiz. Şantiyemizde covid-19 nedeniyle çalışmalara belirli bir süre ara verildi. Halen de devam ediyor bu durum” dedi.

Öte yandan Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya, yine Ortaköy’deki bir yol yapım çalışmasının da koronavirüs nedeniyle durdurulduğunu kaydetti. (Haber Merkezi)