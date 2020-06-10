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“Kovid-19 ile mücadele sürüyor”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ülke olarak zor günler geçirdiğimizi söyledi. 11 Mart’ta Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından 3 ay içerisinde büyük bir fedakarlık örneği sergilendiğini ve iyi bir mücadele verildiğini belirten Aşgın, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Koca, üst düzey yöneticiler ve sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür borçlu olduklarını dile getirdi.

Güncel 10.06.2020, 19:54
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“Kovid-19 ile mücadele sürüyor”

3 ay içerisinde Çorum’un tüm cadde ve sokaklarını, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK’ları ve özel sektöre ait işyerlerini dezenfekte ettiklerini, işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa 250 liralık gıda çeki verdiklerini, tüm Çorumlulara maske temin ettiklerini kaydeden Aşgın, “Bu azmimiz ve kararlılığımız devam edecek” dedi. (Haber Merkezi)

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