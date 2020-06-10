“Kovid-19 ile mücadele sürüyor”

3 ay içerisinde Çorum’un tüm cadde ve sokaklarını, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK’ları ve özel sektöre ait işyerlerini dezenfekte ettiklerini, işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa 250 liralık gıda çeki verdiklerini, tüm Çorumlulara maske temin ettiklerini kaydeden Aşgın, “Bu azmimiz ve kararlılığımız devam edecek” dedi. (Haber Merkezi)