Kovid-19, bir haftada 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 27 Kasım-3 Aralık'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Önceki hafta (20-26 Kasım) en fazla vakanın görüldüğü il olan Osmaniye bu hafta listenin 2'nci sırasına geriledi. Vaka sayısı 100 bin kişide 131,98 azalan Osmaniye en çok düşüşün yaşandığı iller arasında da 2'nci oldu.

Her 100 bin nüfusta en fazla vakanın görüldüğü iller arasında önceki hafta 8'inci olan Çanakkale, bu hafta ilk sıraya çıktı. Ayrıca Çanakkale, 100 bin kişideki vaka sayısının 92,32 artmasıyla ülke genelinde en çok yükseliş yaşanan il oldu.

Vaka sayısı 162,98 azalan Tunceli, bu hafta en çok düşüş yaşanan il olarak kayıtlara geçti. Böylece Tunceli, en fazla vakanın görüldüğü iller içinde 2'nci sıradan 17'nciliğe geriledi.

VAKA SAYISI ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE AZALDI

Her 100 bin nüfustaki vaka sayısı bir haftada Ankara'da 202,88'den 182,37'ye, İstanbul'da 287,40'dan 269,58'e, İzmir'de 70,65'ten 69,58'e düştü. Üç büyükşehir içinde İstanbul en çok vakanın görüldüğü il olmayı sürdürdü.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 61 ilde azaldı.

Kovid-19 vakalarının 100 bin nüfusta 100'ün üstünde azaldığı iki il Tunceli (162,98) ve Osmaniye (131,98) olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısı 100 bin kişide 50-100 aralığında azalan 7 il düşüş miktarlarına göre "Tokat (99,35), Kahramanmaraş (89,28), Kilis (87,54), Düzce (80,88), Karabük (64,04), Kütahya (56,35), Ordu (55,16)" şeklinde sıralandı.

Vakaların 100 bin nüfusta 50'nin altında azaldığı 52 ilin sıralaması şöyle oldu:

"Niğde (44,19), Erzincan (41,37), Kastamonu (38,79), Bolu (38,43), Adana (35,42), Yalova (35,14), Yozgat (33,88), Samsun (33,11), Hatay (29,89), Zonguldak (29,6), Kocaeli (29,54), Sakarya (29,06), Bartın (28,15), Bursa (24,47), Isparta (23,39), Kırıkkale (23,32), Uşak (21,93), Karaman (21,57), Çankırı (21,3), Sivas (20,92), Kayseri (20,55), Ankara (20,51), Elazığ (20,07), İstanbul (17,82), Çorum (16,23), Gaziantep (16,09), Malatya (14,64), Bingöl (14,55), Erzurum (12,66), Amasya (12,52), Bitlis (11,4), Konya (10,84), Siirt (9,37), Nevşehir (9,18), Kars (9,12), Ağrı (8,78), Balıkesir (8,3), Şanlıurfa (7,47), Afyon (7,46), Diyarbakır (7,46), Muş (7,3), Mardin (5,38), Adıyaman (3,95), Bayburt (3,66), Van (3,13), Aydın (2,59), Trabzon (1,97), Muğla (1,7), Manisa (1,66), Antalya (1,1), İzmir (1,07), Mersin (0,11)."

VAKA SAYISI ARTAN İLLER

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı 20 ilde arttı. Vaka sayısının 100 bin kişide 50'nin üstünde arttığı 3 il Çanakkale, Kırklareli ve Edirne oldu.

İller, artış miktarlarına göre yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Çanakkale (92,32), Kırklareli (76,3), Edirne (66,46), Tekirdağ (48,29), Eskişehir (24,19), Artvin (20,65), Sinop (20,33), Denizli (15,08), Giresun (14,49), Gümüşhane (12), Rize (11,33), Iğdır (9,94), Ardahan (9,36), Kırşehir (9,05), Bilecik (7,32), Batman (6,29), Burdur (5,99), Hakkari (4,63), Şırnak (2,97), Aksaray (2,13).” (AA)

