Kovid-19, 4 can daha aldı

14 Kasım Cumartesi günü 4 hasta daha yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayata veda etti. Çorum'da Kasım ayında toplam koronavirüs can kaybı 83'a yükselirken, 5 Ekim tarihinden bu yana koronavirüs toplam 177 can aldı.

Yapılan açıklamalara ve çalışmalara rağmen Covid-19 Çorum’da durdurulamıyor. (Haber Merkezi)