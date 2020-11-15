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Kovid-19, 4 can daha aldı

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Çorum’da can almaya devam ediyor.

Güncel 15.11.2020, 18:57
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Kovid-19, 4 can daha aldı

14 Kasım Cumartesi günü 4 hasta daha yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayata veda etti. Çorum'da Kasım ayında toplam koronavirüs can kaybı 83'a yükselirken, 5 Ekim tarihinden bu yana koronavirüs toplam 177 can aldı.

Yapılan açıklamalara ve çalışmalara rağmen Covid-19 Çorum’da durdurulamıyor. (Haber Merkezi)

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