Kovid-19, 4 can daha aldı
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Çorum’da can almaya devam ediyor.
Güncel 15.11.2020, 18:57
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14 Kasım Cumartesi günü 4 hasta daha yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayata veda etti. Çorum'da Kasım ayında toplam koronavirüs can kaybı 83'a yükselirken, 5 Ekim tarihinden bu yana koronavirüs toplam 177 can aldı.
Yapılan açıklamalara ve çalışmalara rağmen Covid-19 Çorum’da durdurulamıyor. (Haber Merkezi)
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