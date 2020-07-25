'Kovboy Hoca' minibüsünü mini otele çevirdi

41 yıl aradan sonra sınıf öğretmenliğinden emekli olan Sefer Karataş, 25 yıl önce bir yakınının Almanya'dan getirdiği kıyafetlerle birlikte giyim tarzını değiştirdiğini belirterek o günden sonra çevresindekiler tarafından 'Kovboy Hoca' lakabı takıldığını söyledi.

Karataş, minibüsünü de kendi tarzına göre modifiye edip süslediğini belirterek, kendisini de koronavirüs salgınından korumak için mini bir otele çevirdiğini söyledi.

Koronavirüs salgını başladığından bu yana doğayla iç içe yaşadığını söyleyen Karataş, “Kendim köy çocuğuyum. Köyümün de doğal tabiat parkı var. Park civarında arazilerimiz var zaman zaman oralara gidiyorum. Temiz hava alıyorum. Herkesin özellikle bu zor günlerde Çatak bölgesine gitmesini tavsiye ediyorum. Bol oksijen, temiz hava bugünlerde ihtiyacımız olan en önemli şey. Manzarası harika” dedi.

Koronavirüsün doğada bulunmadığını ifade eden Karataş, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Koronavirüs insandan insana geçiyor. O yüzden virüsün olduğu kalabalıklarda değil doğada olmayı tercih ediyorum.”