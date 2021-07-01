Kovalamaca kazayla bitti: 2 polis yaralandı

ÇORUM’da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü Ali S. (46), polisi alarma geçirdi. Kovalamaca sırasında meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Olay, gece 03.00 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücü, polisi harekete geçirdi. İçinde sadece sürücünün bulunduğu otomobil, ara sokaklarda hızla ilerlemeye başladı. Kovalamaca sırasında Ulukavak Mahallesi Söğüklüevler Caddesi’nde şüpheli araç ile içerisinde 2 sivil polisin bulunduğu araç çarpıştı. Kazada, polis memurlarından M.Ö., ve T.İ., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurları M.Ö. ve T.İ.’nin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaçan sürücü Ali S. ise gözaltına alındı ve otomobili de trafikten men edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.