“Kötü günlerde birlikte aşacağız”

Ağustos Ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda gündem dışı söz alarak konuşan MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu, “Pandeminin azaldığı hepimizin müreffeh yarınlara erişeceğimiz günleri beklerken yürekleri yakan yangın haberiyle kahrolduk. Onlarca canımızın şehit olmasında, binlerce hayvanın ölmesinde, yüzbinlerce ağacımızın yanmasında eğer bir sabotaj varsa sorumluların en ağır şekilde devletimiz tarafından cezalandırılacağından şüphemiz yoktur. Bu zor günlerde ülke olarak tek vücut olmalı ayrıştırıcı dilden uzak durmalıyız. Unutulmamalı ki büyük Türk devletinin yanan ağaçlarımızın daha fazlasını dikecek, yakanları ise lağım çukuruna gömecek gücü vardır. Allah tan niyazımız biran önce yangınların söndürülmesi ve böyle büyük felaketleri bir daha yüce Türk milletine göstermemesi. Bu kötü günlerde birlik olup yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan eminiz” dedi.

Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile bölgede zarara uğrayan vatandaşların yaralarını sarma adına hayvanları telef olan aileler için keçi, koyun ve düve yardımı yapılması maksadıyla kampanya başlatıldığını, Ülkü Ocakları’nın da maddi manevî ve fiziki destek verdiğini söyleyen Güloğlu, “Bizler acıda kederde kıvançta bir ve beraberiz inancımızda; aşılamayacak engel taşınmayacak yük yoktur biz Türkiye'yiz Rabbim kaos ve kargaşadan beslenenlere içerde ve dışarıda el ovuşturanlara fırsat vermesin” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

