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KOSGEB’ten küçük işletmelere ‘istihdama dayalı’ faizsiz kredi  

Kovid-19 salgını ve yeni ekonomi modelini destekleme kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecek.

Güncel 23.01.2022, 02:40
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KOSGEB’ten küçük işletmelere ‘istihdama dayalı’ faizsiz kredi  

Konuyla ilgili olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür’ü bilgilendiren KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, destek programının amacının mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanması olduğunu söyledi.
Destekleme için son başvuru tarihinin 31 Mart 2022 olduğunu hatırlatan İl Müdürü Yıldız, “İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Kovid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerinde 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az 1 yeni personelin ‘12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü’ ve ‘Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması’ şartıyla yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin TL geri ödemeli destek verilecektir” dedi.
İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, desteğin personel başına 10 bin TL artırımlı olarak uygulanacağını kaydeden Yusuf Yıldız, “Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel ‘yeni’ kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecektir. Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecektir” diye konuştu.
Destek almaya hak kazanan işletmeler ise, kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecek.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, pandemi nedeniyle zor günler geçiren küçük işletmelere bu imkanı sundukları için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm KOSGEB yetkililerine teşekkür etti.
 

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