KOSGEB’ten 1 milyonluk destek

KOSGEB Çorum İl Müdürü Yusuf Yıldız, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, KOSGEB’in yeni yürürlüğe giren “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı” kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı 2021-01 ve 2021-02 proje teklif çağrısı hakkında bilgiler verdi.

KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, proje teklif çağrısı kapsamında işletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli (Teminat veya KGF Kefareti Karşılığı) olmak üzere toplamda 1 milyon liraya kadar destek verileceğini belirtti.

Yıldız, imalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin “Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesini ve İmalat Sanayisinde Kullanımı, İmalat Sayesinde Nesnelerin İnterneti, İmalat Sayesinde Endüstriyel Robot Teknolojileri İmalat Sayesinde Akıllı Sensör Teknolojileri, Yapay Zekâya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, İmalat Sanayi Siber Güvenlik, İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik /Sanal Gerçeklik” başlıklarında proje sunabileceğini bildirdi.

KOSGEB İl Müdürü Yıldız, KOBİ’lerin 17 Mayıs Pazartesi günü saat 23:59’a kadar başvuru yapılabileceğini ve detaylı bilgiye www.kosgeb.gov.tr internet sitesindeki Destekler menüsündeki “İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri” bölümünden ulaşabileceğini belirtti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, KOSGEB’in yeni yürürlüğe giren “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı”nın imalat sanayinde dijitalleşme çabalarının faydalı olacağını ve bu işletmelerin mutlaka bu programı değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. (Haber Merkezi)