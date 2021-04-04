KOSGEB’in destekleri

KOSGEB tarafından Ar-Ge, İnovasyon ve Ür-Ge Destek Programı kapsamında hazırlanan ve başvuruları 25 Mart’ta başlayan “2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” temalı Proje Teklif Çağrısı yayınlandı.

Çorum KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, imalat sanayisinde otomotiv ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik bu çağrı hakkında detaylı bilgiye www.ctso.org.tr web sitesinden ulaşılabildiğini bildirdi. (Haber Merkezi)

