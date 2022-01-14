KOSGEB’den 2021’de 17,9 milyon liralık destek

KOSGEB Çorum Müdürlüğü, 2021 yılında 567 KOBİ’ye 17.921.011 liralık destek sağladı.

Çorum Valiliği, KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek için çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren KOSGEB Çorum Müdürlüğü’nün 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre KOSGEB tarafından 30 işletmeye 1.372.763 liralık Ar-Ge inovasyon ve endüstri uygulama desteği, 4 işletmeye 179.639 liralık Ar-Ge, Ur-Ge ve inovasyon programı desteği, 6 işletmeye 43.661 liralık genel destek, 118 işletmeye 2.426.381 liralık işletme ve geliştirme desteği, 11 işletmeye 77.435 liralık girişimcilik programı desteği, 275 işletmeye 9.219.878 liralık girişimciliği geliştirme desteği, 2 işletmeye 209.483 liralık KOBİGELKOBİ gelişim programı desteği, 3 işletmeye 153.736 liralık KOBİ tekno yatırım desteği, 3 işletmeye 947.449 liralık işbirliği güç birliği programı desteği, 97 işletmeye 2.792.676 liralık mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı desteği, 18 işletmeye 497.909 liralık yurt dışı pazar desteği olmak üzere toplam 567 işletmeye 17.921.011 liralık destek verildi. (Haber Merkezi)

