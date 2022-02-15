Son Dakika

KOSGEB ve ÇOKİŞ’den istihdama destek işbirliği

KOSGEB tarafından açıklanan “hızlı destek” programı kapsamında, mikro ve küçük işletmelere yeni istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin TL destek veriyor. 

Güncel 15.02.2022, 21:30
6
KOSGEB ve ÇOKİŞ’den istihdama destek işbirliği

Çorum Belediyesi de Çorum’un bu destekten daha fazla yararlanması ve ilimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla KOSGEB’le işbirliği yaptı. Destekten faydalanmak isteyen işletmekler, ÇOKİŞ aracılığı ile başvurularını yapabilecekler.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız düzenlediği basın toplantısında KOSGEB’in istihdama destek programı hakkında bilgiler verdi. 
Ocak ayında faaliyete geçen, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı kapsamında yeni istihdam için 100 bin lira destek verildiğini belirten KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız başvuruların 31 Mart’ta sona ereceğini bildirdi. Yıldız “Programa daha kolay erişimi sağlamak amacıyla, firmaların başvurularını ÇOKİŞ ofisinden yapabilecekler” dedi.
Destekten yararlanmak isteyen firmaların başvurularını 31 Mart tarihine kadar ÇOKİŞ ofisine yapabileceklerini belirten Yıldız, “Esnaf ve işletmeler daha rahat ve daha kolay bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilecekler.  Çorum Belediyesi ile birlikte hareket ederek başvuruda bulunmak isteyen ve bilgi almak isteyenlere ÇOKİŞ aracılığı ile yardımcı olacağız.” dedi.
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de açıklamasında Belediye olarak istihdama ve işletmelere destek vermeye devam ettiklerini ifade etti. Çöplü, “Sosyal belediyecilik olarak yaptığımız çalışmalarımızdan biri de KOSGEB ile yapacağımız bu işbirliği olacak. Ben eleman alacağım ve bu konuda destek almak istiyorum diye gelen firma, bize aradığı elemanın niteliklerini söyleyecek. Biz de aranan niteliklere uygun eleman ile işverenimizi görüştürmüş olacağız.  Bu işbirliği ile ilimizde istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@