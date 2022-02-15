KOSGEB ve ÇOKİŞ’den istihdama destek işbirliği

Çorum Belediyesi de Çorum’un bu destekten daha fazla yararlanması ve ilimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla KOSGEB’le işbirliği yaptı. Destekten faydalanmak isteyen işletmekler, ÇOKİŞ aracılığı ile başvurularını yapabilecekler.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız düzenlediği basın toplantısında KOSGEB’in istihdama destek programı hakkında bilgiler verdi.

Ocak ayında faaliyete geçen, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı kapsamında yeni istihdam için 100 bin lira destek verildiğini belirten KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız başvuruların 31 Mart’ta sona ereceğini bildirdi. Yıldız “Programa daha kolay erişimi sağlamak amacıyla, firmaların başvurularını ÇOKİŞ ofisinden yapabilecekler” dedi.

Destekten yararlanmak isteyen firmaların başvurularını 31 Mart tarihine kadar ÇOKİŞ ofisine yapabileceklerini belirten Yıldız, “Esnaf ve işletmeler daha rahat ve daha kolay bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilecekler. Çorum Belediyesi ile birlikte hareket ederek başvuruda bulunmak isteyen ve bilgi almak isteyenlere ÇOKİŞ aracılığı ile yardımcı olacağız.” dedi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de açıklamasında Belediye olarak istihdama ve işletmelere destek vermeye devam ettiklerini ifade etti. Çöplü, “Sosyal belediyecilik olarak yaptığımız çalışmalarımızdan biri de KOSGEB ile yapacağımız bu işbirliği olacak. Ben eleman alacağım ve bu konuda destek almak istiyorum diye gelen firma, bize aradığı elemanın niteliklerini söyleyecek. Biz de aranan niteliklere uygun eleman ile işverenimizi görüştürmüş olacağız. Bu işbirliği ile ilimizde istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

