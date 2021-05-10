KOSGEB desteği talebi Cumhur İttifakı’na iletildi
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun KOSGEB desteklerinden basın kuruluşlarının da yararlandırılması talebi, Cumhur İttifakı’nı oluşturan Ak Parti ile MHP’nin üst yöneticilerine iletildi.
Güncel 10.05.2021, 19:15
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TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’yı makamlarında ziyaret ederek basının talebini iletti.
Sefa Özdemir, görüşmelerinin olumlu geçtiğini, talebin Sanayi Bakanı’na iletileceğini söyledi.
(Haber Merkezi)
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