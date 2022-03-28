Köse “önce tarım”, Ceylan “önce savunma” dedi

CHP Milletvekili Tufan Köse, Türk çiftçisinin uluslararası kapitalist ve emperyalist hegemonya karşısında çok zor şartlar altında üretim yaptığını söyledi.

Devletin, küçük üreticiyi mutlaka desteklemesi gerektiğinin altını çizen Köse, “Biz zamanında ‘şeker vatandır, özelleştirilmesin’ dedik ama sözümüzü dinletemedik. Şimdi piyasalarda şeker sorunu var. Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Uçaksız yaparız ama gıdasız, tarımsız yapamayız” dedi.

“GÜVENLİĞİMİZ YOKSA TARIM DA YAPAMAYIZ”

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise önceliğin güvenlikte olması gerektiğini belirterek, “Ukrayna’da bugün tarım alanları ekilemiyorsa güvenliğinin, savunmasının zayıf olmasıdır. Tabi ki tarım ve gıda bizim için önemli. Ama ülke olarak kendimizi koruyamazsak, tarım da boş, her şey boş” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)