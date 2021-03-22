Köse, Meclis bahçesine düşen yıldırımı sordu

Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesine 22 Mart 2021 tarihinde yıldırım düşüğünü ve olay anında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlediğini belirten Köse, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Yıldırımın düştüğü yer, Meclis’e ziyarete gelen vatandaşların, milletvekillerinin ve TBMM çalışanlarının yoğun olarak kullandıkları bir alan olarak bilinmektedir.

Meydana gelen talihsiz olay, yüzlerce insanın ziyaret ettiği Meclis gibi bir kurumda, bu tür olaylar karşısında ne gibi önlemler alındığı sorusunu akıllara getirmiştir. Bunların en başında gelen soruda, TBMM kampüsünde bir paratoner sisteminin olup olmadığıdır.

Bu bağlamda; TBMM kampüsü içerisinde tarihi ağaca isabet eden yıldırım, herkesi korkutmuş ve düşen alanda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiştir. Her gün yüzlerce kişinin kullandığı başta vatandaşlarımız olmak üzere, TBMM çalışanları ve milletvekillerinin kullandığı, trafiğin yoğun olduğu kampüs içerisinde, bu tür olayların önüne geçmek, gerekli tedbirleri almak adına bir paratoner sistemi var mıdır?

TBMM kampüsü içerisinde paratoner sistemi var ise çalışmakta mıdır? Yıllık bakımları yapılmakta mıdır?” (Haber Merkezi)

