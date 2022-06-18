Koşarak geldiler, sınava son anda yetiştiler
Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu bugün yapıldı. Çorum’da sınava son anda yetişen adaylar, koşarak gelip okul kapısından girdiler.
Güncel 18.06.2022, 14:26 18.06.2022, 14:31
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Çorum’da 31 bin 729 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’nda ter döktü. Öğrenciler üniversiteye geçiş sınavında heyecan yaşarken, aileler de dışarıda heyecanla bekledi.
Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) yapıldı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar saat 10.00'a kadar okul binalarına alınırken, 10.00'dan sonra gelenlerin ise girişine izin verilmedi.
Bu yıl ilk kez barajın uygulanmayacağı sınavda öğrenciler ter dökerken, aileleri de okul önlerinde heyecanla bekledi.
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