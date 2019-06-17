Körücek’te yağmur duası ve şükür kurbanı

Mecitözü İlçesi Körücek Köyü Muhtarlığı ve Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Hafta sonu köy parkında bir araya gelen Körücekliler, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti.

Köy Muhtarı İlhan Topçu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz’un organizesi ile düzenlenen yağmur duası öncesi köy halkının katkılarıyla alınan kurbanlar kesildi.

Köy imamı Saffet Demir eşliğinde yağmur duası yapılırken, daha sonra köy halkına ve konuklara yemek ikram edildi.

Yağmur duası etkinliğine Mecitözü Dernekler Federasyonu (MEC-FED) Başkanı Kemal Tepe, Mecitözü Ziraat Odası yönetim kurulu, çevre köylerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy Muhtarı İlhan Topçu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz, etkinliğin düzenlenmesi sırasında kendilerine yardımcı ve katılan tüm köylülere teşekkür ederek yağmur ve şükür duası organizasyonunu geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Muhtar Topçu ve Başkan Yavuz, yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesi sırasında büyük katkısı olan kadınlara ve gençlere de teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)