Körücek’te çiğdem aşı şenliği

Çiğdem gezmesi genellikle çocuklarca yapılırken, Körücek’ta büyükler kadınlı-erkekle kalabalık bir grupla çiğdem gezmesi yaparak hem kültürel mirası yaşatmaya hem de çocuklara bu geleneği aşılamaya çalıştı.

Köy Muhtarı İlhan Topcu ile Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Celal Şahin’in organizesiyle gerçekleştirilen "Çiğdem Gezme ve Çiğdem Aşı" etkinliği yoğun ilgi gördü. Köylüler, önce kırlardan çiğdem söktüler, sonra da maniler eşliğinde çiğdem gezdiler.

Köy halkı, dikenli çalıya çiğdem çiçeklerini dizerek, maniler söyleyerek ev ev gezdi. Köylüler, gezdikleri evlerden topladıkları bulgur, yağ ve tuz gibi gıdaları hep birlikte çiğdem aşı yaptı. Çiğdem aşı, iftar saatiyle birlikte köy halkına ikram edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

