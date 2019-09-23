Körücek’te aşure ve birlik kurbanı

Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz’un organizesiyle gerçekleştirilen aşure etkinliğine Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin, Köy Muhtarı İlhan Topcu, Sorkoğlan Köyü Muhtarı Selahattin Atak, köy halkı ve çevre köylerden konuklar katıldı.

Köy halkının katkılarıyla alınan kurban; aydınlık ve bereketli, huzurlu günler dileğiyle kesilirken, aşure çorbası ile birlikte katılımcılara ikram edildi.

Haydar Topcu’nun aşure duasının ardından kadınlar tarafından pişirilen aşure çorbası ve yemeklerin dağıtımı yapıldı.

Köy Konağında bir araya gelen katılımcılar, hep birlikte aşure çorbasına ve kurban yemeğine kaşık salladı.

Köy halkı, anlamlı bir etkinlik düzenleyen Dernek Başkanı Hikmet Yavuz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Köy Muhtarı İlhan Topcu ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu tür geleneklerin sürdürüleceğini söyledi.

(Haber Merkezi)