Körücekliler, sağlık, huzur ve bereket için dua etti

Mecitözü İlçesi Körücek Köyü Muhtarlığı ve Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirildi.

Yağmur duası ve kurban etkinliğine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Bektaş, Suat Atalay, Özcan Çetin, CHP İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Duran Arslan, Taylan Yücel, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Cafer Aşkın ile bazı partililer ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

Köy halkı ile bir süre sohbet eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Muhtar İlhan Topcu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz’dan sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı.

Topcu ve Yavuz ise geleneksel hale getirdikleri yağmur duası ve şükür kurbanını bu sene koronavirüs tedbirleri nedeniyle dar kapsamlı olarak gerçekleştirdiklerini, kesilen kurbanı köy halkına dağıttıklarını ifade ederek, katılımlarından dolayı CHP heyetine ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)