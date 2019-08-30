Körücek’in içmesuyu sorunu kalmadı

Şebeke yenileme çalışmalarıyla birlikte hem köyün su problemi ortadan kaldırıldı, hem de kireçlenen ve yıpranan borular değiştirilerek içme suyu daha sağlıklı hale getirildi.

Körücek Köyü Muhtarı İlhan Topcu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve seçilmesine rağmen kısa süre içinde birçok yatırım ve projeye imza attı.

KÖYDE ŞİMDİ DE SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ

Muhtar İlhan Topcu, İl Özel İdaresi İdare ve Mecitözü Kaymakamlığı’nın desteği ile su hattının yenilendiğini, köy halkının da çalışmalar sırasında kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, köyde yaşanan su sıkıntısının çözüme kavuşturulduğu gibi yıllardır eskiyen ve kireçlenen su borularının da değiştirildiğini söyledi.

Topçu, çalışmalar sırasında yardım ve desteğini esirgemeyen Mecitözü Kaymakamlığına, İl Özel İdaresi’ne ve köy halkına teşekkür etti. Muhtar İlhan Topçu ayrıca arazi yollarının da yeniden düzenlendiğini, yeni proje ve hizmetlerle Körücek Köyü’nü güzelleştirmeye, kalkındırmaya ve geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

(Volkan SINAYUÇ)