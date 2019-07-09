Körücek Köyü’nde “kilit taşı” mesaisi

İki yıl önce başlayan kilit taşı döşemelerinin ardından, eksik kalan bölgelerin tamamlanması için 2000 metrekare daha taş temini yapıldı. İhaleyi alan firma, köyün ana arterleri başta olmak üzere köy halkının ortak kullanım alanlarını parke taşı ile döşedi. Köy içi yolların kilit taşı ile döşenmesiyle birlikte sulama arkları da boru içine alındı. Sulama arklarının düzenlenmesi konusunda köy halkı da yardımcı oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Köy Muhtarı İlhan Topcu, Çorum İl Özel İdaresi ve Mecitözü Kaymakamlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Topcu, ana arterlerin tamamlandığını, ancak ara sokak ve yolların da tamamlanması için önümüzdeki günlerde ek olarak kilit taşı temini beklediklerini, bunun da gelecek ihale döneminde çözüme kavuşturulacağını açıkladı.

Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hikmet Yavuz ise kilit parke taşları ile birlikte köyün daha güzel bir görünüme kavuştuğunu, köy halkının çamurdan kurtulacağını ifade ederek Muhtar İlhan Topcu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)