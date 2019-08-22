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“Korsan servisler çocuklar için tehlike saçıyor”

2019-2010 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinin henüz belirlenmediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Velilerimiz çocuklarını okula kayıt ettirirken servis seçiminde çok dikkatli olmalı.

“Korsan servisler çocuklar için tehlike saçıyor”

2019-2010 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinin henüz belirlenmediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Velilerimiz çocuklarını okula kayıt ettirirken servis seçiminde çok dikkatli olmalı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:26
“Korsan servisler çocuklar için tehlike saçıyor”

Başta Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde okul servis ücretleri henüz belirlenmedi. Bazı özel okul servislerinin ise şimdiden ücret belirlemesi yapıp fahiş fiyatlar ortaya koyduğu yönünde duyumlar var. Vatandaşlarımız önümüzdeki günlerde toplanacak olan il trafik komisyonlarınca yeni ücretler belirlenene kadar anlaşma yapmamalı” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR”

Okul servis seçimi konusunda vatandaşların dikkatli olması için uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “9 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrenci okula gidecek. Okulların açılmasına sayılı günler kala yine korsan servis araçları gündeme gelmeye başladı. Veliler, çocukların can güvenliği için servis seçimine büyük özen göstermeli. Odaya kayıtlı olmayan korsan servisler çocukların can güvenliğini tehdit ediyor. Üç beş lira daha ucuz ulaşım için kesinlikle korsan servislere itibar edilmemeli. Esnaf odasına kayıtlı, vergisini ödeyen, TSE belgeli kamera ve kapı sensörü olan, yardımcı rehber personel bulunduran ve kısaca servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir” diye konuştu.

“OLUMSUZ ÖRNEKLERİN YAŞANMAMASI İÇİN DENETİM ŞART”

Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz durumların tekrar etmemesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, “Öte yandan MEB, Ulaştırma Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Servis Araçları Yönetmeliğindeki değişiklikler unutulmamalı. Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluklarıyla ilgili süre Eylül 2020’ye kadar uzatıldı. Bunların dışında, okul servis araçlarının yerine getirmesi gereken zorunluluklar mutlaka denetlenmeli” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

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