Korsan kombi firması sert kayaya çarptı

FİRMA İSTANBUL’DA, HAVALE HESABI

ANKARA’DA, ELEMANLAR İSE ÇORUM’DA

İstanbul merkezli bir firmanın Çorum’da telefonla ulaştığı vatandaşların evlerine giderek, kombi bakımı adı altında vatandaşlardan Ankara kaynaklı bir hesaba IBAN üzerinden para havale ettirdikleri öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Çorum’da yaşanan dolandırıcılık olayı, “kombi bakımı ve bazı parçaların değişim bedelinin” İstanbul’da faaliyet gösterdiği öğrenilen firmanın, Ankara’da bir banka şubesindeki hesabına havale edilmesinin dikkat çekmesi üzerine ortaya çıktı.

KOMBİ BAKIMI YAPTIRIRKEN

AMAN DOLANDIRILMAYIN

Çorum’da Valilik İdare ve Denetim Müdürlüğü Şefi, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) İl Temsilcisi Hayati Çam, akşam eşinin “kombiye bakım yaptırdığını, nakdi olmadığı için denilen hesaba 360 TL havale ettiğini” söylemesi üzerine, yetkili bir bakım firması görevlilerini arayıp, evine davet ederek, cihazını kontrol ettirdi. Gelen yetkili firma görevlileri, “cihazda herhangi bir bakım yapılmamış, ayrıca denildiği değişen bir parçanın değiştirilmemiş” bilgisi vermesi üzerine dolandırıldığını anlayan Hayati Çam, havale belgesi üzerindeki telefonu arayıp, adı geçen firma yetkililerine ulaştı ve uzun uğraşlar sonucu eşinin havale ettiği 360 TL’sini geri almayı başardı.

0850 İLE BAŞLAYAN ARAMALARA DİKKAT!

Görüştüğümüz, kombi bakım dolandırıcılığı olayının mağduru olan Hayati Çam, kamu çalışanlarını, vatandaşları da bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları, kombi bakımı için yetkili firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Eşinin bir anlık dikkatsizliği sonucu dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya kaldıklarını, aradıkları yetkili servis elemanlarının bilgilendirmesiyle dolandırıldıklarını anladıklarını anlatan Çam, Çorum’da faaliyet gösteren yetkili firmaların da internet üzerinden yapılan bu tür korsan bakımlardan rahatsız olduğu, bu konuda vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunduğunu söyledi.

KORSAN FİRMADAN PARASINI GERİ ALDI

Korsan firmanın İstanbul’da, havale edilen hesabının Ankara’da bir banka şubesinde olmasından şüphelendiğini aktaran Hayati Çam, elindeki havale belgesindeki 0850 ile başlayan telefonu da internette sorguladığında çok çarpıcı bilgilere ulaştığını, adı geçen firmanın birçok vatandaşı mağdur ettiği yönünde mesajlara tanık olduğunu anlattı.

Çorum’da kombi bakımı yaptırmak isteyen vatandaşlara, yetkili firmaları tercih etmeleri yönünde uyarılarını yineleyen Hayati Çam, “Dolandırıcılar belli bir ücret ödeyerek kendi adlarını internet tarayıcısında üst sıralara koyduruyor. İnsanlar 'kombi bakım servisi' yazdığında bu kişiler en üstte çıkıyor. Vatandaşlar yetkili servis diye bu kişileri arıyor ve farkında olmadan evlerine dolandırıcıları çağırıyor” uyarısında bulundu.

Dönem dönem dolandırıcılık yöntemlerinin değiştiğini aktaran Hayati Çam; “Havaların soğumasıyla birlikte insanlar kombilerine bakım yaptırıyor. Kombi dolandırıcıları da kışın ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde kombi dolandırıcılarına dikkat etmeli.

Vatandaşlar yetkili servis diye bu kişileri arıyor ve farkında olmadan evlerine dolandırıcıları çağırıyor. Bakıma gelen kişiler ise işini profesyonelce yapıp kombinin en önemli ve kolay satılır parçalarını 'bozuk' diyerek söküp, 'Biz bunu tamir edip getireceğiz.' deyip evden ayrılıyor. Vatandaşlar ise daha sonra bu kişilere ulaşamıyor. Biz farkında olmadan kendi evimize dolandırıcıları davet ediyoruz. Vatandaşlar kendilerini iki kere zarara uğratıyor. Hem sağlam parçaları çaldırıyor hem de o parçayı yeniden bedel verip geri almak zorunda kalıyorlar” dedi.

“TEDBİRİMİZİ EN BAŞTAN ALMAMIZ LAZIM”

Korsan firmaların özellikle kış ayları yaklaşırken akıl almaz yöntemlerle planlarını uygulamaya başladığını anlatan Hayati Çam, başına gelen talihsiz olayı hatırlatmayı ihmal etmedi.

“Yaşadığımız bu olay herkese ders olmalı” diyen Hayati Çam, detaylı bir çalışma sonucu korsan firmaların çalışma yöntemini çözdüğünü, hem duyarlı bir yurttaş, hem bir kamu çalışanı, hem de bir kamu çalışanı konfederasyon temsilcisi sorumluluğu ile vatandaşları uyarmayı kendine bir görev addettiğini söyledi.

YETKİSİZ KORSAN FİRMALAR, AKLA

GELMEDİK YÖNTEMLER UYGULUYOR

Korsan firmaların vatandaşları çok farklı yöntemleri kullanarak, dolandırdığını hatırlatan Hayati Çam, bu yöndeki uyarılarını da şöyle sıraladı:

“Normalde kombi bakımı için yetkili servisten tek görevli geldiği halde korsan firmalardan önce 1 kişi gelerek kombiyi söküyor, bir süre sonra ikinci şahıs geliyor ev sahibi kapıyı açmaya gittiği esnada, kombiden bir parça sökülüyor, temizlenip masanın üzerine konuluyor daha sonra kombinden gaz kaçağı olduğu parçanın değişmesi, aksi halde gazın kesilmesi gerektiği söyleniyor. Bu durumda kombi sahibi de, denilen parçanın değiştirilmesini kabul ediyor. Kombiden sökülen parça, yeniymiş gibi kombi bakımı dahi yapılmadan yerine takılıyor. Tüm bunlar ücrete yansıtılarak bakım faturası yükseltiliyor.

Bu nedenle vatandaşlarımız mağdur olmamak için;

1-Kesinlikle kombi bakımı yaptıracakların aranan numaralara itibar etmemeleri, yetkili servisleri kendileri aramalıdırlar.

2-Kesinlikle evine gelen yetkili servis elemanlarının başında durmaları,

3-Yetkili Servisler ve bağlı odaların da bu konularda vatandaşları bilgilendirilmesi gerekmektedir.

4-Usulsüz işlemlerde başta kolluk güçlerine olmak üzere, servisin bağlı olduğu odaya, valilik bünyesindeki tüketici masalarına bilgi vermeyi ihmal etmemelidir.”

“YETKİSİZ, MERDİVEN ALTI, KORSAN

FİRMALARDAN UZAK DURULMALI”

Uzun uğraşlar sonucu yaşadığı talihsiz olayın ardından dolandırıldığı parayı adı geçen korsan firmadan almayı başaran Hayati Çam, vatandaşların bu tarz bir dolandırıcılık durumuyla karşılaşmaları durumunda hemen polise başvurmaları gerektiğini aktarırken, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ama bu kişiler telefonlarını sürekli değiştirdiği için bunları bulmak çok kolay değil. Dolayısıyla bizim tedbirimizi en baştan almamız lazım. Böyle bir durumla karşı karşıya gelmemek için gerçek yetkili servisi bulalım ve kombimizin tamir ve bakımını onlara yaptıralım.

Yaşadığımız bu olay herkese ders olmalı. Kombi bakımı yaptırırken, yetkisiz, ne olduğu belirsiz korsan firmaları tercih ederek, mağdur olmayınız.” (Haber Merkezi)

