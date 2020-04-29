Korona’yı yenen Prof. Çobanoğlu görev başı yaptı

Yaklaşık bir ay önce Covid-19 teşhisi konan Prof. Çobanoğlu, tedavi sürecindeki desteklerinden dolayı, başta sağlık çalışanlarına, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Şevli’ye teşekkür etti.

Prof. Çobanoğlu, hastalığa yenik düşmemesinin, sağlık çalışanlarına ve halka moral güç kazandıracağı inancıyla kendi kendisini motive ettiğini belirterek, cesaretini hiçbir zaman yitirmediğini, her türlü tıbbi imkânın da kendisi için seferber edildiğini söyledi.

Gazeteniz ÇORUM HABER, Ufuk Çobanoğlu’nun profesör olduğunu, 3 Ağustos 2018 günlü sayısında okurlarına duyururken, 1964 doğumlu olan Ufuk Çobanoğlu’nun Eti Ortaokulu ve Çorum Lisesi’nden sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğunu, 1993-99 yılları arasında Çorum Milli Eğitim Sağlık Merkezi’nde de Başhekim olarak görev yaptığını yazmıştı. (Haber Merkezi)