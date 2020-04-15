Koronavirüs’ü yenen Çorumlu çift alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüs tedavileri tamamlanan ve sağlıklarına kavuşan Güzin Demiray (60) ve Celal Demiray (65) çifti, alkışlarla taburcu edildi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Demiray çifti, hastalığı yenerek sağlıklarına kavuştu.

18 günlük tedavi sonunda karantina odalarından çıkan çift, gözyaşlarına hakim olamadı. İkili, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.

Memleketi Çorum'a gittiklerinde hastalığı kaptıklarını anlatan Celal Demiray, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık personeline teşekkür etti. Güzin Demiray ise yaptığı açıklamada hastaların umudunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

(Yusuf ÇINAR)