Koronavirüsü atlattı kansere yenik düştü
Çorum’un Mecitözü ilçesinde esnaflık yapan Bayram Şimşek (30) isimli kişi yakalandığı kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 01.03.2022, 19:35
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Bir süre önce koronavirüs hastalığına yakalanan ve hastalığı yenen iki çocuk babası Bayram Şimşek'in hastalığı atlattıktan sonra tekrar rahatsızlandığı ve yapılan tetkiklerin ardından ise kan kanseri olduğunun ortaya çıktığı, bu nedenle Samsun'da tedavi altına alındığı öğrenildi.
Bayram Şimşek'in tedavi gördüğü hastanede genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzüntüye boğdu.
Şimşek’in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mecitözü'nün Hisarkavak köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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