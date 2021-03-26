Koronavirüs’ten ölen sağlıkçılar için mevlid 

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mescidinde 14 Mart Tıp Bayramı ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle mevlid programı düzenlendi.

Programda Covid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlıkçılar ile tüm şehitlerimiz için mevlit okutuldu. Mevlide Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, bazı birim amirleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Öğle namazı öncesi başlayan mevlidi şerif, Çorum Muradi Rabi Ulu Cami Müezzin Kayyımı Hasan Çakmak, Çorum Sanayi Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Sayın, Çorum İl Müftülüğü personeli Adnan Ölçer ve Hastane Mescidinde görevli Mehmet Babuccu tarafından icra edildi.

Program sonunda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mescidi İmam Hatibi Ahmet İpek, pandemi sürecinde hayatını insan sağlığı için hiçe sayan ve bu uğurda yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımız ile tüm şehitlerimiz için dua yaptı.

(Haber Merkezi)

