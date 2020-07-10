Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 18

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 300'e yükseldi. Bugün toplam 50 bin 103 test yapılırken, bin 24 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 209 bin 962 oldu. Bugün 2 bin 879 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 190 bin 390'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 399, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 179 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.