Koronavirüs’ten 2 kişi daha hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında Çorum’da dün iki kişi daha hayatını kaybetti. Mart ayıyla birlikte salgının ilk döneminde başarılı bir grafik çizilen Çorum’da son iki haftada 10 kişinin vefat etmesi sonucu toplam vefat sayısı da 15’e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ilimizde önceki gün yapılan 393 testte 129 yeni pozitif vaka ortaya çıkarken, durumu ağırlaşan iki hastanın da yoğun bakıma alındığı, toplam test sayısının 19 bin 185’e yükseldi. Çorum’da hastane ve özel alanlarda tedavi altına alınan hasta sayısı 884’a fırlarken, yapılan testlerde ilk defa 3 basamaklı sayılarda vaka tespit edilmiş oldu. 884 vakadan 176 tanesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görürken, 692’si ise pozitif olup evlerinde veya yurtlar gibi özel alanlarda tedavi görüyor. Durumu ağır olan 9 hasta yoğun bakımda tedavisi sürerken, solunum sorunları olan ve durumları ağırlaşan 7 hasta da entübe servisinde tedavi görüyor.

Yapılan testler sonucunda bugüne kadar Çorum’da 1724 vaka tespit edildi. Tespit edilen vakalardan 826’sı şifa ile iyileşirken, 15 hasta ise hayatını kaybetti.

(Haber Merkezi)