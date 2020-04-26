Koronavirüslü birinin yanından geçtiğinizde sizi uyaran sistem

1978 yılında eğitim için Almanya’ya giden İsmet Koyun, 1983’ten itibaren bilişim alanında yüksek öğrenim görürken 1986’da şirketini kurdu. 1994’te İstanbul’da, şehiriçi ulaşımda kullanılan Akbil’in çipini üretti. Bankacılık ve finans sektöründe işlemleri güvenli hale getirmeye yönelik sistemler kurdu.

Vahap Munyar’ın 18 Ağustos 2019 tarihli Hürriyet’te verdiği habere göre, Almanya merkezli olmak üzere 50 ülkeye ihracat yapar hale gelen KOBİL, 70 milyon euroluk bir ciroya ulaştı. İstanbul Teknokent’te 40 mühendisin çalıştığı bir merkezinin olduğunu söyleyen İsmet Koyun, Almanların Türkleri 3. sınıf insan gibi görmelerine tepki göstererek çıktığı bu yolda, kompleksten hızla sıyrıldığını ve kendisini kanıtladığını anlattı.

Sözcü’den Ali Gülen ise, “Dijital Türk İsmet, korona virüsünü bitirecek” başlığını taşıyan haberinde, Almanya’nın Worms kentinde, dijital koruma sistemleri geliştiren KOBİL (Koyun-Bilir) adlı firmanın sahibi, Çorumlu iş insanı İsmet Koyun’un "koronayı izleme ve virüslü kişilerle karşılaşma ihtimalini" bildiren sistem geliştirdiğini yazdı.

Habere göre, KOBİL firması, Intel ve California Üniversitesi UC San Diego ve Darmstadt Üniversitesi CYSEC Sistem Güvenlik Laboratuvarı ile, “pandemik izleme ve bilgi dijital sistemi” geliştirdi. Sistem, korona hastası olan birinin yanından geçmişseniz uyarıyor, önlem almanızı sağlıyor ve pandemi zincirini kırma avantajı getiriyor.

“TraceCORONA” adlı sistem, Avrupa ve ABD'de hizmete sunulacak. Uygulama, sadece kullanıcının kontrolünde ve KOBİL'in mPower sistemi ile veri koruma tabanlı çalışacak. Kişisel bilgiler korunarak, salgını izleme mümkün olacak. Mayıs’tan itibaren Android ve iPhone akıllı telefon kullanıcılarına ücretsiz sunulacak.

Alman bankalarının online bankacılığını, pos makinelerini ve dev Alman firmaların, Alman Meclisi'nin dijital güvenliğini sağlayan KOBİL'in patronu ve Genel Müdürü İsmet Koyun, “mPower platformumuz ile, sağlık şirketleri, otoriteler, çalışanlar ve bu sektörle ilgili herkes arasında güvenli iletişimi sağlıyoruz. Veriler korunarak değiş tokuş edilebiliyor” diye konuştu. TraceCORONA'yı birlikte geliştiren Darmstadt Üniversitesi CYSEC ekibinin sözcüsü Prof. Sadeghi de, “TU Darmstadt, KOBIL ile yıllardır güvenlik projeleri üzerinde birlikte çalışıyor” dedi.

TraceCORONA uygulamasının işlevleri kullanıcılarına sağladığı avantajları şöyle sıralanıyor: Kullanıcıları, virüs bulaşmış kişilerle karşılaşma ihtimali öncesi uyarıyor. Sistem, pandemi ile mücadelede temas takibi yapıyor ve güvenli, veri korumalı takip- bilgi sistemi ile enfeksiyon zincirini kırmak hedefleniyor. Yüksek düzeyde veri koruması oluşturma için son güvenlik tekniklerini kullanma

Uygulamayı indirip kullanmada, logo indirilmesi dışında hiç bir şekilde kişisel bilgi istenmiyor. Gerçek kişilerin bilgileri alınmıyor ve kaydedilmiyor, takma isim bile verilmiyor. Güvenlik platformu MPower ile, TraceCORONA uygulamasının özellikleri artıyor ve karşılıklı mesaj, bilgi alışverişi güvenliği yüzde 100'e çıkıyor.

(Haber Merkezi)