Koronavirüse üç gün içinde 10 kurban daha

Kurban Bayramı sonrasında ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yaşanan vaka ve ölümlerdeki artışlar alınan tüm önlemlere rağmen durdurulamazken, ilimizde geçtiğimiz Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 10 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son haftalarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının hızla yayıldığı ilimizde vefat sayılarında da artış sürüyor. Buna göre 30 Ekim 2020 Cuma günü 4 kişi; 31 Ekim 2020 Cumartesi günü 3 kişi ve 1 Kasım 2020 Pazar günü ise 3 kişi olmak üzere 3 günde toplam 10 kişi daha hayatını kaybetti. Buna göre son 28 günde can kayıpları 97’ye yükseldi.

Çorum'da özellikle 5 Ekim 2020 tarihinden bu güne koronavirüs salgınında her gün can kayıplarının yaşandığı da belirtildi. Yapılan çalışmalara rağmen bir türlü durmayan ölüm ve vaka artışlarının daha da yükselmesinden endişe ediliyor. Buna göre son 28 günde yaşanan ölümler şu şekilde: “5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi ve 20 Ekim'de 3 kişi ve 21 Ekim'de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim'de 5 kişi, 24 Ekim’de 3 kişi, 25 Ekim'de 3 kişi, 26 Ekim'de 6, 27 Ekim'de 5, 28 Ekim'de 3 kişi, 30 Ekim'de 4, 31 Ekim'de 3 ve 1 Kasım'da 3 hasta”

(Haber Merkezi)