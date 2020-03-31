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Koronavirüse karşı ‘modüler dezenfektan sistemi’

ÇORUM Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmak zorunda kalanlar için Hürriyet Meydanı’na ‘modüler dezenfektan sistemi’ yerleştirdi. İçersindeki bölmeden özel karışımlı solüsyon püskürtülen ve kıyafetler üzerindeki olası bakterileri dezenfekte eden sistem, kent sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Koronavirüse karşı ‘modüler dezenfektan sistemi’

ÇORUM Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmak zorunda kalanlar için Hürriyet Meydanı’na ‘modüler dezenfektan sistemi’ yerleştirdi. İçersindeki bölmeden özel karışımlı solüsyon püskürtülen ve kıyafetler üzerindeki olası bakterileri dezenfekte eden sistem, kent sakinlerinin ilgi odağı oldu.

31 Mart 2020 Salı 19:36
Koronavirüse karşı ‘modüler dezenfektan sistemi’

Çorum Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşlar için bir firmadan 'modüler dezenfektan sistemi’ satın aldı. İçersindeki bölmeden özel karışımlı solüsyon püskürtülen ve kıyafetler üzerindeki olası bakterileri dezenfekte eden sistem Hürriyet Meydanı’na yerleştirildi. Sensörle çalışan ve 15 saniyede vatandaşları dezenfekte etmeye yardımcı olan sistem, kısa sürede kent sakinlerinin yoğun ilgini gördü. Kentte bir vatandaş, ceketini çıkarıp sistemde üzerini dezenfekte etmeye çalışması dikkat çekti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüsle mücadelede yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek “Belediye olarak her türlü önlemi aldık ve yapılabilecek ne varsa hepsini yapmaya çalıştık. Konya’da bir firma tarafından üretilen bu sistemi satın aldık Yeni bir tedbir olarak da şehrin merkezine 'dezenfekte barı' denilen sistemi yerleştirdik. 6 noktadan püskürmeli bir cihaz. İçinde özel bir solüsyonu var. Halk sağlığına herhangi  bir zararı olmayan özel bir solüsyon var içinde. İnsanlar gelip, geçerken burayı kullanabilirler. Eğer faydalı olursa belediye olarak kendi imkânlarımızla bir cihaz üretebiliriz" dedi.

Başkan Aşgın, her tülü tedbirin yanı sıra vatandaşları da, zorunlu olmadığı sürece sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. 

(Yusuf ÇINAR)

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