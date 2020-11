Koronavirüse karşı “gizli polis” uygulaması

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince virüsün bulaşı riskini azaltmak amacıyla alınan kararla, kentteki özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Denetleme kapsamında bir sivil polis memuru, yolcu yoğunluğu yaşanan saatlerde farklı güzergahlarda özel halk otobüslerine binerek yolcu sayısını kontrol ediyor. Yolcu sayısının belirlenen sınırın üzerinde olması durumunda resmi ekiplere haber verilerek otobüs sürücüsüne İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 3 bin 292 lira idari para cezası uygulanıyor.

Üç gündür yürütülen "gizli polis" uygulamasıyla otobüslerde aşırı yolcu taşımanın önüne geçildiği gözlenirken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden komiser Bünyamin Demir yolculara yaptığı konuşmada “HES kodu uygulamamız devam ediyor. Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı. İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı kararda belirtilen yolcu sayısının üzerinde kesinlikle yolcu almanız yasaktır. Kurallara uyalım” dedi.

Demir “Sizlerin desteği olmadan bu salgını yenemeyiz. Sağlık bakanımız, İçişleri bakanımız, Valimiz emniyet müdürümüz de aynı şeyi söylüyor. Öneli olan sizlerin bize destek vermesi. Sizler bize destek verirseniz biz bu işi başarabiliriz. Hem sağlık personeli üzerinde ki baskı hem de kolluk kuvvetlerinin üzerindeki baskı azalmış olur. Lütfen bize yardımcı olun” şeklinde konuştu.

Her otobüste sivil trafik görevlilerinin mevcut olduğunu kaydeden Bünyamin Demir “Sabah ve akşam yoğunluğunda biz birer tane personel görevlendiriyoruz. Sivil trafik polisimiz vatandaş gibi aracın içerisine biniyor, arka tarafa oturuyor. Eğer yoğunluk olursa cep telefonuyla bize mesaj atıyor. O bölgedeki trafik ekibimiz gerekli cezai müeyyideyi uyguluyor. Bu tüm otobüslerimiz için geçerli. Her otobüste sabah ve akşam yoğunluğunda bir sivil trafik polisi görev yapıyor. Bu sizlerin sağlığı için. Sizden istediğimiz sadece bizlere destek vermeniz. Hepinizin sağlığı her şeyden çok çok önemli. Otobüslerde çok yolcu olursa ihbar edin” dedi.